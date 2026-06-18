Зірка "Сам удома" Калкін замилував фото з нареченою і в річницю стосунків розчулив зізнанням

Маколей Калкін та Бренда Сонг / © Associated Press

Реклама

Американський актор Маколей Калкін, який прославився завдяки ролі Кевіна у фільмі «Сам удома», повідомив про важливе свято в його сімейному житті.

У стосунках артиста та його нареченої, акторки Бренди Сонг, особлива дата. Рівно дев’ять років тому закохані почали зустрічатися та офіційно стали парою. Маколей Калкін не оминув увагою особливий день, а присвятив обраниці допис в Instagram.

Зірка «Сам удома» опублікував зворушливе фото з Брендою Сонг. На знімку щасливий Маколей Калкін пригорнувся до нареченої, а та ж обіймала його у відповідь. До речі, закохані навіть були одягнені у family look — вони позували у вбранні світло-рожевого кольору.

Реклама

Маколей Калкін та Бренда Сонг / © instagram.com/culkamania

Окрім того, Маколей Калкін адресував Бренді Сонг щемливі слова. Він зізнався, що кохана кардинально змінила його життя. Артист став неабияк щасливим. Калкін шкодує лиш про одне, що доля не звела їх раніше.

«Сьогодні для мене особливий день. Минуло 9 років відтоді, як моє життя змінилося назавжди. Дивовижно усвідомлювати, що кожен п’ятий день мого життя я мав честь прокидатися поруч із коханням свого життя. Єдине, про що я шкодую, — що нам не судилося провести разом ще більше часу. Дякую тобі за все, що в мене є», — звернувся до обраниці артист.

Зазначимо, Маколей Калкін та Бренда Сонг віддають перевагу приватності у питаннях, що стосуються їхнього особистого життя. Проте деякі факти все ж таки відомі. Актори закрутили роман влітку 2017 року. Вже у січні 2022-го пара заручилась. У закоханих є двоє спільних синів.

Нагадаємо, нещодавно український актор Костянтин Войтенко вітав дружину з річницею стосунків. Також артист показував їхні спільні романтичні фото.

Реклама

Новини партнерів