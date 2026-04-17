Зірка "Сам удома" Маколей Калкін із нафарбованими нігтями заобіймав красуню-дружину на публіці
Подружжя здійснило рідкісний спільний вихід у світ.
Американський актор, зірка легендарної новорічної комедії "Сам удома" Маколей Калкін вперше за тривалий час з'явився на публіці разом із дружиною Брендою Сонг.
Подружжя здійснило рідкісний спільний вихід у світ. Зокрема, парочка побувала на прем'єрі другого сезону серіалу від Netflix "Плеймейкерка", де Бренда грає одну з головних ролей. Дружина Маколея обрала на захід чорну довгу сукню з паєтками, тим часом сам актор віддав перевагу синьому костюму та білій сорочці. Образ Маколей доповнив неочікуваним елементом – він нафарбував нігті на руках червоним кольором.
Подружжя залюбки позувало на червоному хіднику перед об'єктивом фотокамер. Маколей Калкін ніжно обіймав дружину та дарував їй щемливі поцілунки. Окрім того, парочка на заході трималась за руки. Знаменитості захоплювали своєю романтикою та почуттями одне до одного.
Зазначимо, Маколея Калкіна та Бренду Сонг 2017 року почали підозрювати в романі. Самі ж закохані утримувались від коментарів про статус їхніх стосунків. Лише в квітні 2021 року стало відомо, що в пари все серйозно, саме тоді в них народився син Дакота. У грудні 2022-го закохані стали батьками вдруге. На світ з'явився молодший син пари Карсон. Подейкують, що 2020 року Калкін та Сонг зіграли таємне весілля.
Нагадаємо, нещодавно скандальний співак Олег Винник видав таємницю особистого життя. Артист зізнався, коли насправді одружився з виконавицею Таюне.