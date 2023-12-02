Зірка "Сам удома" Маколей Калкін вперше з'явився на людях з дружиною і синами – його копією

Американський актор, зірка легендарної новорічної комедії "Сам удома" Маколей Калкін отримав зірку на Алеї слави у Лос-Анджелесі.

Видатна подія сталася минулої п'ятниці, 1 грудня. У такий важливий момент підтримати Калкіна прийшла його дружина Бренда Сонг з їхніми двома синами – 2-річним Дакотою Сонг Калкіним та 11-місячним Карсоном.

До речі, старший син подружжя неймовірно схожий на свого зіркового батька.

Маколей Калкін з дружиною та сином / Фото: Associated Press

Також на церемонії була присутня його кіномама, акторка Кетрін О'Хара. Коли вона вітала Калкіна з власною зіркою на Алеї слави, вона сказала:

"Дякую, що запросив мене сьогодні! Вітаю тебе, Маколей! Твоя мати, яка декілька разів забувала тебе вдома", - промовила О'Хара.

Маколей Калкін з кіномамою Кетрін О'Хара / Фото: Associated Press

Маколей Калкін отримав зірку на Алеї слави / Фото: Associated Press

Серед присутніх були й брати Маколея Калкіна – Рорі та Кіран, який, до речі, зіграв брата Кевіна Маккалістера Фуллера у перших двох частинах "Сам удома".

Зазначимо, що коли сам Маколей Калкін виступав з промовою до присутніх на урочистій події, він зворушливо звернувся до своєї коханої Бренди:

"Хочу подякувати Бренді. Ти – абсолютно все для мене, а після народження наших двох синів, стала однією з трьох людей, яких я люблю", - сказав Калкін.

Дружина Маколея Калкіна Бренда Сонг / Фото: Associated Press

Маколей Калкін з дружиною / Фото: Associated Press

Маколей Калкін з дружиною та молодшим сином / Фото: Associated Press

Зазначимо, що це перший офіційний вихід Маколея Калкіна з його родиною у повному складі. Раніше фанам лише доводилося здогадуватися, чи справді у актора та його коханої народився другий син, оскільки зірка "Сам удома" не дуже воліє розповідати про особисте життя.

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