Зірка "Сам удома" вдарив та намагався задушити свою дівчину

Кохана Девіна Ретрея написала заяву до поліції на звинуватила актора у насильстві.

Американського музиканта та актора Девіна Ретрея, який зіграв Базза Маккалістера у культовій комедії "Сам удома", звинуватили у насильстві.

Із відповідної заявою до поліції звернулася його кохана. Як йдеться у повідомленні TMZ, днями пара відпочивала в готелі, де ввечері серйозно посварилася. Скандал був настільки масштабний, що їхні сусіди за номером викликали копів.

Девін Ретрей / Getty Images

Втім, коли правоохоронці прибули на місце, то побачивши, що дівчина перебуває в безпеці в окремому номері, пішли геть. Вже наступного дня обраниця 44-річного Девіна прийшла до відділку та написала на нього заяву. У ній йшлося про те, що під час сварки актор намагався її задушити та затуляв рукою її рот. Коли ж дівчина вкусила Ретрея за руку, той з розмаху нібито вдарив її по обличчю. Після цього дівчина зірки втекла з номеру.

Наразі у справі розбираються правоохоронці.

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