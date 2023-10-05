Зірка "Секретних матеріалів" Андерсон про свою поїздку до України: "Бомби падають на дітей, я бачила на власні очі"

Акторка закликала світ не бути байдужими до дітей в Україні, які постраждали через війну.

Американська акторка Джилліан Андерсон, яка зіграла агентку Скаллі в серіалі "Секретні матеріали" закликала допомогти дітям в Україні, які постраждали через повномасштабне вторгнення РФ.

Андерсон записала відео, в якому показала моторошні кадри після ракетних обстрілів російськими окупантами української землі, розтрощені житлові будинки, а також дітей у бомбосховищах:

"Бомби досі падають на дітей в Україні. Я була там і бачила на власні очі, як війна розриває маленькі життя на частини. Вони голодні, вони налякані, вони відчайдушно потребують безпеки. Тому я прошу вас зайти сьогодні на сайт War Child та задонатити всього п'ять фунтів", - закликала Андерсон у своєму відео.

Джилліан Андерсон закликала допомогти дітям, постраждалим через повномасштабну війну в Україні

Вона розповіла, що представники War Child перебувають на передовій і допомагають травмованим війною дітям з їжею, одягом і невідкладною психологічною допомогою. Акторка зазначила, що багато дітей продовжують мешкати у бомбосховищах, вони втратили свої домівки, школи, людей, які були для них дорогими.

"Захист дітей у зоні бойових дій небезпечна і важка робота. І War Child просто не зможе цього робити без вас. Тому, будь ласка, зробіть донат сьогодні", - попросила акторка.

Нагадаємо, днями відомий британський актор Марк Стронг, зірка стрічок "Шерлок Голмс", "Кінгсмен", "Загадкове вбивство-2", "Рок-н-рольник", "Гра в імітацію", приєднався до команди амбасадорів UNITED24. Актор допомагатиме відновлювати школи в Україні, які розбомбили російські окупанти.

Читайте також: