Зірка "Сексу і міста" Паркер через 20 років зустрілася з Баришниковим, який зіграв її обранця-росіянина

Сара Джессіка Паркер і Михайло Баришников / © Associated Press

Зірка культового серіалу «Секс і місто» Сара Джессіка Паркер возз’єдналася зі своїм колегою та другом Михайлом Баришниковим, який колись зіграв її екранного бойфренда — російського художника Олександра Петровського.

Несподівана зустріч відбулася на гала-вечорі Нью-Йоркського балету, що пройшов у театрі Девіда Г. Коха в Лінкольн-центрі, повідомляє Daily Mail. Акторка з’явилася на події в епатажному вбранні, яке справило справжній фурор серед гостей. Її колишній партнер по знімальному майданчику прийшов у класичному фраку з донькою Анною. Під час зустрічі Паркер і Баришников тепло обійнялися. На фото з події видно, що артисти щиро раділи возз’єднанню після двох десятиліть.

Сара Джессіка Паркер і Михайло Баришников / © Getty Images

До слова, Михайло Баришников став для шанувальників «Сексу і місто» одним із найсуперечливіших героїв. Його персонаж — російський художник Олександр Петровський — став останнім коханим головної героїні Керрі Бредшоу перед тим, як вона повернулася до свого давнього почуття — містера Біга. У серіалі такого російського бойфренда наділили авжеж не найкращими рисами — він не приділяв уваги Керрі, а під час сварки навіть ударив її. Після цього Керрі за сюжетом остаточно розірвала з ним стосунки.

Зазначимо, що сам Михайло Баришников є одним із найзнаменитіших зірок світового балету. У реальному житті його пов'язує з Росією початок кар’єри в театрах РФ, але 1974 року танцівник емігрував до Канади, а згодом приєднався до Нью-Йоркського балету. Сам він родом з Латвії й ще від 2022 року публічно засуджує війну, розв'язану Росією в Україні.

