Зірка "Сексу і міста" повідомила про смерть батька після його 10-річної хвороби

Американська акторка Крістін Девіс розповіла про болісну втрату тата.

Сумною звісткою 59-річна артистка поділилася у фотоблогу. Девіс зазначила, що її тато пішов з життя на початку листопада. За словами Крістін, її рідна людина протягом останніх 10 років страждав від хвороби Паркінсона. Тож протягом усього цього періоду був під ретельним наглядом лікарів. Однак, недуга, на жаль, перемогла.

Девіс пригадала найкращі моменти за життя батька та яким світлим, розумним, людяним і працелюбним він був. До того ж поділилася, що напередодні смерті він заповів родині гідно провести його в останню путь. Так, рідні чоловіка виконали останню його волю, зібравшись усім разом. Зокрема, послухали джазовий оркестр і дізналися низку цікавих фактів про його життя, які він залишив у спадок.

Мама й тато Крістін Девіс

"Нещодавно помер мій тато. І вся родина зібралася разом, щоб провести його в останню путь. Для цього він залишив детальну інструкцію. Це було прекрасне святкування з джазовим оркестром. Ми всі дізналися про нього щось нове, адже він мав надзвичайне життя. Народився в хатині на річці в Північній Кароліні, а в результаті виступав у всьому світі зі своїми дослідженнями в галузі психології. Він народився, щоб бути вчителем і дуже це любив. Він був блискучим і світлим, тому люди так любили його. Останнє десятиліття він жив з хворобою Паркінсона. Я думаю про ту відданість, з якою про нього дбала моя мама, його лікарі та медична допомога на дому. І я дуже вдячна за ту підтримку, яку він отримав, та наполегливість, яку він проявив у дуже запеклій і важкій боротьбі. Я знаю, що багато з вас, напевно, дбають про своїх близьких, і я знаю, якої це вимагає любові та енергії. Роздумую про всю нашу сім'ю, а особливо про мою маму. Ми любимо тебе, тато, і ми дуже вдячні, що ти зробив наше життя яскравішим і залишив нам так багато", - зворушливо написала акторка.

Нагадаємо, нещодавно чоловік покійної акторки Руслани Писанки показав її могилу на київському цвинтарі та як прийшов провідати її в особливий день.

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