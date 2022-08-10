Зірка серіалу "Беверлі-Гіллз 90210" Деніз Дауз впала в кому через тяжку хворобу

Відома американська акторка та зірка серіалу "Беверлі-Гіллз 90210" Деніз Дауз перебуває у тяжкому стані у лікарні.
Відома акторка Деніз Дауз впала в кому.
Сумною новиною поділилася сестра знаменитості, Трейсі, на сторінці в Instagram.
Загалом, вона розповіла, що сестра потрапила до лікарні через тяжку форму менінгіту - запалення оболонок головного та спинного мозку. Як зазначила Трейсі, лікарі поки не дають жодних прогнозів, коли Деніз стане ліпше, адже її кома не викликана медикаментозно.
"Я прошу підтримки і молитв для мене та моєї сестри. Зараз вона перебуває у лікарні в комі, викликаній менінгітом. Лікарі не знають, коли вона вийде з коми, оскільки вона не була спричинена медичними препаратами", - повідомила сестра акторки.
Зазначимо, Деніз Дауз стала популярною завдяки ролі у серіалі "Беверлі-Гіллз 90210". Окрім цього, артистка грала у таких стрічках, як "Реквієм по мрії", "Анатомія Грей", "Цілком таємно", "Касл", "Снігопад", "Стамптаун".
Читайте також: