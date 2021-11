Зірка серіалу "Доктор Хаус" здійснив камінгаут і оголосив про заручини з коханим

Кел Пенн перебуває у стосунках з обранцем вже 11 років.

Американський актор та продюсер Кел Пенн здійснив камінгаут.

Так, зірка серіалу "Доктор Хаус" зізнався у своїй нетрадиційній сексуальній орієнтації. Окрім того 44-річний Кел розповів, що збирається одружитися зі своїм партнером Джошем, з яким перебуває у стосунках вже 11 років, пише People.

Розповісти відверто про стосунки з чоловіком Пенн наважився у своїх мемуарах "You Can't Be Serious ("Ти ж не серйозно"). Актор поділився, що зустрів своє кохання, коли працював у адміністрації експрезидента США Барака Обами.

Кел Пенн у серіалі "Доктор Хаус"

"Я розкрив свою сексуальність порівняно з багатьма іншими людьми відносно пізно", - поділився Пенн.

Зазначимо, що найбільше популярність Келу Пенну принесли ролі у комедійній трилогії "Гарольд і Кумар" та серіалі "Доктор Хаус", де зіграв лікаря Катнера. Він з'явився у четвертому сезоні, коли Хаус обирав собі нову команду. Проте вже наступного року герой Пенна наклав на себе руки, оскільки актор вирішив залишити акторську кар'єру заради роботи у Білому домі.

2010-го року Пенн повернувся до Голлівуду, а 2011-2012 і на телебачення - він знявся у декількох епізодах сьомого сезону серіалу "Як я зустрів вашу маму".

