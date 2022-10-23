Зірка серіалу "Друзі" Меттью Перрі пригадав роман з Джулією Робертс та зізнався, чому її покинув

Актор пригадав, як починався та чому закінчився його роман з голлівудською зіркою.

Американський актор, зірка серіалу "Друзі", який зіграв Чендлера, Меттью Перрі мав стосунки з американською акторкою Джулією Робертс.

Їхній роман почався неочікувано. Так, 1995 року творці ситкому "Друзі" запропонували акторці зіграти епізодичну роль у комедії. Робертс, своєю чергою, заявила, що погодиться лише у тому випадку, якщо її персонаж взаємодіятиме з персонажем Меттью Перрі – Чендлером.

Продюсери "Друзів" розповіли про цей інцидент актору, тож він вирішив надіслати Джулії чималий букет троянд із листівкою.

Кадри із серіалу "Друзі"

"Єдине, що може бути захопливим, ніж перспектива вашої участі в шоу, це те, що в мене нарешті з'явився привід надсилати вам квіти", - написав Перрі у листівці, йдеться в The Times.

Відтоді парочка й почала листуватися. Щоправда, їхнє спілкування було лише на відстані, адже акторка тоді перебувала у Франції. Та це не завадило знаменитостям знайти спільної мови. Джулія та Меттью листувалися протягом трьох місяців. Коли ж акторка повернулася до Лос-Анджелеса їхній роман перейшов на новий рівень.

Кадри із серіалу "Друзі"

Утім, стосунки закоханих не тривали довго, а лише два місяці. Вони розійшлися, тому що Меттью вирішив піти від Джулії, хоча мав до неї сильні почуття. Перрі мав чимало комплексів і був переконаний, що Робертс його покине першою, тож вирішив покінчити зі стосунками.

"Зустрічатися з Джулією Робертс виявилося надто складно. Я був переконаний, що вона збирається мене покинути. А чому б і ні? Я думав, що недостатньо гарний і привабливий. Замість того, щоб зіткнутися з неминучою агонією втрати коханої, я розлучився з прекрасною і блискучою Джулією Робертс, щоб вона не кинула мене першою. Я не можу описати здивування на її обличчі", - зізнався знаменитість.

Кадри із серіалу "Друзі"

Нагадаємо, нещодавно Меттью Перрі розповів, як ледь не помер через свою алкогольну та наркотичну залежність. Через передозування актор потрапив до лікарні та провів два тижні у комі.

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