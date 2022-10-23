Зірка серіалу "Друзі" Меттью Перрі пригадав роман з Джулією Робертс та зізнався, чому її покинув

Актор пригадав, як починався та чому закінчився його роман з голлівудською зіркою.
Американський актор, зірка серіалу "Друзі", який зіграв Чендлера, Меттью Перрі мав стосунки з американською акторкою Джулією Робертс.
Їхній роман почався неочікувано. Так, 1995 року творці ситкому "Друзі" запропонували акторці зіграти епізодичну роль у комедії. Робертс, своєю чергою, заявила, що погодиться лише у тому випадку, якщо її персонаж взаємодіятиме з персонажем Меттью Перрі – Чендлером.
Продюсери "Друзів" розповіли про цей інцидент актору, тож він вирішив надіслати Джулії чималий букет троянд із листівкою.
"Єдине, що може бути захопливим, ніж перспектива вашої участі в шоу, це те, що в мене нарешті з'явився привід надсилати вам квіти", - написав Перрі у листівці, йдеться в The Times.
Відтоді парочка й почала листуватися. Щоправда, їхнє спілкування було лише на відстані, адже акторка тоді перебувала у Франції. Та це не завадило знаменитостям знайти спільної мови. Джулія та Меттью листувалися протягом трьох місяців. Коли ж акторка повернулася до Лос-Анджелеса їхній роман перейшов на новий рівень.
Утім, стосунки закоханих не тривали довго, а лише два місяці. Вони розійшлися, тому що Меттью вирішив піти від Джулії, хоча мав до неї сильні почуття. Перрі мав чимало комплексів і був переконаний, що Робертс його покине першою, тож вирішив покінчити зі стосунками.
"Зустрічатися з Джулією Робертс виявилося надто складно. Я був переконаний, що вона збирається мене покинути. А чому б і ні? Я думав, що недостатньо гарний і привабливий. Замість того, щоб зіткнутися з неминучою агонією втрати коханої, я розлучився з прекрасною і блискучою Джулією Робертс, щоб вона не кинула мене першою. Я не можу описати здивування на її обличчі", - зізнався знаменитість.
Нагадаємо, нещодавно Меттью Перрі розповів, як ледь не помер через свою алкогольну та наркотичну залежність. Через передозування актор потрапив до лікарні та провів два тижні у комі.
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