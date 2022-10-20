Зірка серіалу "Друзі" Меттью Перрі провів два тижні в комі через наркотики: актор переніс 14 операцій на животі

Актор відверто розповів, як ледь не помер через свою алкогольну та наркотичну залежність.

Американський актор, зірка серіалу "Друзі", який зіграв Чендлера, Меттью Перрі відверто розповів, як його залежність від алкоголю та наркотиків ледь його не вбила.

За словами Перрі, 2018-го року він ледь не помер через передозування опіоїдами. Актор потрапив до лікарні, де провів п'ять місяців і два тижні провів у комі.

Надмірне вживання заборонених речовин призвело до того, що у Перрі розірвалася товста кишка. Артиста підключили до ЕКМО – апарату для штучного забезпечення достатнього рівня кисню в організмі та виведення вуглекислого газу.

"Коли мене вперше госпіталізували, лікарі сказали сім'ї, що моя можливість вижити - 2%. Мене підключили до ЕКМО. Зазвичай після такого не виживають. Тієї ночі п'ятеро людей були підключені до апарату ЕКМО, решта четверо померла, а я вижив. Отже, головне запитання в тому, чому? Чому саме я? Має бути якась причина. Може, ти ожив, щоб розповісти всьому світу про наслідки вживання наркотиків, Меттью? Вже явно не для чергового сезону "Друзів", - розповів Меттью, пише People.

Меттью Перрі / Фото: Associated Press

Актор поділився, що його залежність призвела до 14 операцій на шлунку, і що тепер він може нагадати собі про необхідність зупинитися "просто подивившись униз", говорячи про шрами.

Проблеми з наркотиками у Перрі почалися, ще коли він знімався у серіалі "Друзі". Під час знімань десятого сезону серіалу він приймав "55 вікодину на день", а його вага впала до "тривожних" 128 фунтів (близько 58 кілограм).

Меттью Перрі / Фото: Getty Images

"Я не знав, як зупинитись. Якби поліція прийшла до мене додому і сказала: "Якщо ти сьогодні питимеш пігулки, то ми відправимо тебе за грати", то я б почав збирати речі. Я не міг зупинитися, бо моя залежність лише прогресувала. З віком все стає лише гіршим", - поділився Метттью.

Зараз, каже актор, він абсолютно здорова людина і вдячний за те, що вижив. Зараз своєю місією Перрі бачить допомогти іншим впоратися з залежністю, тому так відверто говорить про свій досвід.

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