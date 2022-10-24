Зірка серіалу "Друзі" Меттью Перрі зізнався, скільки коштів витратив на боротьбу із залежностями

Відомий актор тривалий час лікувався від наркотичної та алкогольної залежностей.

Актор Меттью Перрі, відомий за роллю Чендлера в серіалі "Друзі", розповів, що витратив чималу суму грошей на лікування від згубних звичок.

Вже майже 18 місяців актор не вживає алкоголь та наркотики. Для цього, за словами Перрі, він доклав багато зусиль, зокрема фінансових.

"Напевно, я витратив дев'ять мільйонів доларів або близько того, намагаючись протверезіти", - розповів Меттью в інтерв'ю New York Times .

Фото: Associated Press

Актор додав, що під час реабілітації він зрозумів, що хоча й має більше можливостей для одужання, ніж інші наркомани, його анонімність може бути під загрозою. Як зазначив Перрі, звичайні люди можуть не боятися, що їхні "найтемніші секрети" набудуть розголосу.

Раніше актор розповів, що 2018 року ледве не помер від передозування опіоїдами. Перрі переніс 14 операцій на животі та провів два тижні в комі.

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