Зірка серіалу "Головний госпіталь" Трістан Роджерс помер від тяжкої хвороби

Трістан Роджерс / © Associated Press

Австралійський актор Трістан Роджерс, який прославився завдяки ролі у мильній опері "Головний госпіталь", помер.

Артист пішов з життя цієї п'ятниці вранці, 15 серпня. Сумну звістку підтвердила його менеджерка Меріл Судак у коментарі ABC7. На момент смерті акторові було 79 років.

Вже також відомо, через що саме Трістан Роджерс пішов із життя. Причиною смерті артиста стала тяжка хвороба. Зокрема, у липні цього року він зізнався, що в нього діагностували рак легень. Врешті, хвороба забрала життя актора.

Загалом, Трістан Роджерс був австралійським актором. Найбільшу славу артистові принесла роль Роберта Скорпіо у серіалі "Головний госпіталь", якого він втілював на екранах протягом 45 років. Творці стрічки вже прокоментували сумну новину та вшанували пам'ять артиста.

"В усієї родини серіалу "Головний госпіталь" розбите серце через новину про смерть Трістана Роджерса. Трістан захоплював наших шанувальників протягом 45 років. Серіал вже не буде таким, як є, без нього. Я хотів би висловити свої найглибші співчуття його родині та друзям у цей важкий час. Трістан був унікальним талантом, і нам його дуже не вистачатиме. Нехай він спочиває з миром", - говорить виконавчий продюсер стрічки.

У Трістана Роджерса залишилася дружина, двоє дітей та онук.

