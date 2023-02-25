Зірка серіалу "Кадети" Ольга Атанасова зізналася, що випадково дізналася про смерть батька через два роки

Зірка серіалів "Кадети", "Дім Бобринських", "Дві матері", "Різниця у віці", "Папаньки", українська акторка Ольга Атанасова відверто поділилася особистою трагедією.

Артистка розповіла, що випадково дізналася про смерть свого батька, українського актора Анатолія Лук'яненко, через два роки. В інтерв'ю Аліні Доротюк Атанасова пояснила, що протягом тривалого часу не спілкувалася з батьком:

"У нас не було з ним близьких стосунків вже дуже давно. Просто я дізналася про це… Я не знаю, що було б, якби мені зателефонували і сказали, що це вчора було. Мабуть, у мене були б зовсім інші вчинки, якось інакше б щось зробила. Як мінімум, я б поїхала до нього. Але я дізналася про це, вже як факт. Я дізналася не від людей, які жили з ним, я просто, можна сказати, з друзями за кавою дізналася. При чому хтось там комусь десь сказав. Я дізналася, що він помер два роки тому", - відверто поділилася Атанасова.

Ольга Атанасова у серіалі "Кадети"

Акторка не стримала сліз, говорячи про батька. Вона зізналася, попри те, що вони не були близькі і довго не спілкувалися, тим не менш вона жалкує, що вони не встигли поспілкуватися:

"В нас було багато спільних тем. Бо він актор, та сама професія. Якщо подумати, ми могли б розмовляти з ним годинами, десь я розумію, що цього ніколи не буде. Я не знаю, з якими думками він йшов. Я не знаю, чи він думав про мене. Можливо, він також думав про мене", - скрізь сльози сказала Атанасова.

Ольга Атанасова не стримала сліз, говорячи про батька

Водночас Ольга вважає, що нова дружина її батька спеціально не розповіла їй про його смерть, бо переживала, що акторка претендуватиме на його майно:

"Оці меркантильні якісь речі, які зробила ця жінка, яка була з ним… Я хочу з нею все ж таки побачитись і запитати: "Невже ви настільки любите гроші і для вас нема нічого святого". Є одна квартира, в якій він жив з нею. Це його квартира, звісно, він міг подарувати її мені. Я думаю, вона залишиться їй, мені так здається… Я б не хотіла відбирати там якесь майно, квартири, судитися. Це взагалі не про мене. Просто повідомити, що твого батька не стало", - сказала Атанасова.

Зазначимо, що свого часу Анатолій Лук'яненко був відомим українським актором. Він знявся у таких фільмах, як "Без року тиждень", "Загін спеціального призначення", "Важко бути богом", "Історія місіс Івгі", "Імітатор", "Дріан", "Проєкт Альфа" та багатьох інших.

Анатолій Лук'яненко у фільмі "Без року тиждень"

Анатолій Лук'яненко у фільмі "Наречені"

Анатолій Лук'яненко у фільмі "Війна західного напрямку"

Анатолій Лук'яненко у фільмі "Обережно! Червона ртуть!"

Лук'яненко був членом Національного союзу кінематографістів України

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