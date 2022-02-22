Зірка серіалу "Клон" без макіяжу показала фігуру в бікіні та шокувала фанів

Акторка поділилася пляжними фото.
Бразильська акторка, яка зіграла головну роль Жаді у серіалі "Клон", Джованна Антонеллі знову ошелешила прихильників своєю формою.
46-річна знаменитість поділилася у фотоблогу новими пляжними світлинами. На знімках зірка позувала без макіяжу, одягнена у яскраве рожеве бікіні. Телеведуча продемонструвала свою природну красу та бездоганну фігуру.
Також Джованна попозувала, лежачи на камені.
"Сонце, якого я так потребувала", – поділилася акторка.
Ця публікація зібрала 174 тисячі вподобань та майже дві тисячі коментарях. Так, фоловери були щедрими на компліменти: "Захоплююся тобою", "Жінка, яка стала богинею", "Прекрасна та ідеальна".
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