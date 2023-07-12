Зірка серіалу "Коли ми вдома" Костянтин Войтенко показав романтичні фото з новою дівчиною на Говерлі

Український актор, зірка серіалу "Коли ми вдома" Костянтин Войтенко показав, як проводить дозвілля зі своєю новою дівчиною, дизайнеркою Наталією Камінською.

Так, пара має чимало спільних захоплень. Зокрема, закохані полюблять екстремальний відпочинок. Як розповів Войтенко на сторінці в Instagram, днями вони з Наталею підкорили Говерлу.

Костянтин Войтенко з дівчиною / Фото: instagram.com/constantine.voytenco

Костянтин Войтенко з дівчиною / Фото: instagram.com/constantine.voytenco

Артист поділився атмосферними, мальовничими кадрами з походу, де вони з коханою цілуються, обіймаються і насолоджуються місцевими краєвидами.

Костянтин Войтенко з дівчиною / Фото: instagram.com/constantine.voytenco

Костянтин Войтенко з дівчиною / Фото: instagram.com/constantine.voytenco

Костянтин Войтенко з дівчиною / Фото: instagram.com/constantine.voytenco

Зазначимо, що про свої нові стосунки Костянтин Войтенко розповів наприкінці квітня 2023 року. До цього актор перебував у шлюбі з танцівницею Валентиною Марініною протягом семи років. Ексзакохані намагалися врятувати союз, та, на жаль, успіхом їхні зусилля не увінчалися. У жовтні 2022 року подружжя офіційно розлучилося. У них є спільна донька, 6-річна Емілія.

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