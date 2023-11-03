Зірка серіалу "Кріпосна" вийшла заміж після гучного скандалу її обранця з ексдружиною

Українська акторка, зірка серіалу "Кріпосна" та стрічки "Гніздо горлиці" Наталія Васько зізналася, що потайки вийшла заміж.

Артистка уклала шлюб зі своїм коханим Андрієм Шестовим після восьми років стосунків. Таємна церемонія відбулася на початку 2023 року. Втім Васько не ділилася публічно цією подією, оскільки вважає, що це не на часі.

"Ми з Андрієм розписалися. Не розповідали про це, бо вважаю, що таке не на часі. На мою думку, зараз весь акцент уваги має бути воїнам – їхнім радощам та проблемам. Вся країна мала би працювати і думати виключно про фронт. А бачите, що у нас відбувається? Весілля на мільйони. Коли чую такі історії, думаю, що я би ніколи не погодилася виступити на такого роду заходах. Я навіть свій день народження не хочу святкувати. Виключно в колі родини – все", - розповіла Васько в інтерв'ю oboz.ua

Наталія Васько з чоловіком / Фото: instagram.com/natalia_vasko_official

Окрім весілля, закохані також обвінчалися у місті Червоноград, що на Львівщині. Сюди Васько вивезла маму з початком повномасштабного вторгнення і разом з нею перебувала у місті.

Наталія Васько з чоловіком повінчалися / Фото: instagram.com/natalia_vasko_official

Зазначимо, що Васько і Шестов давно хотіли одружитися, втім не могли цього зробити через конфлікт Андрія з ексдружиною. Ще 2020 року Наталія Васько розповідала, що ексдружина Шестова звинувачує акторку в тому, що вона зруйнувала їхню родину. Мовляв, Шестов пішов до Наталії від неї. І через це не спілкується зі своїми дітьми від ексшлюбу. Тоді ж жінка звинувачувала Шестова, що він не дає гроші на їхніх дітей. За словами Васько, тоді колишня її обранця навіть писала друзям артистки. Та, схоже, конфлікт вдалося владнати.

Наталія Васько / Фото: instagram.com/natalia_vasko_official

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