Категорія
Гламур
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Зірка серіалу "Кріпосна" вийшла заміж після гучного скандалу її обранця з ексдружиною

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
4591
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Зірка серіалу "Кріпосна" вийшла заміж після гучного скандалу її обранця з ексдружиною

Наталія Васько з чоловіком / Фото: instagram.com/natalia_vasko_official

Наталія Васько потайки одружилася зі своїм коханим.

Українська акторка, зірка серіалу "Кріпосна" та стрічки "Гніздо горлиці" Наталія Васько зізналася, що потайки вийшла заміж.

Артистка уклала шлюб зі своїм коханим Андрієм Шестовим після восьми років стосунків. Таємна церемонія відбулася на початку 2023 року. Втім Васько не ділилася публічно цією подією, оскільки вважає, що це не на часі.

"Ми з Андрієм розписалися. Не розповідали про це, бо вважаю, що таке не на часі. На мою думку, зараз весь акцент уваги має бути воїнам – їхнім радощам та проблемам. Вся країна мала би працювати і думати виключно про фронт. А бачите, що у нас відбувається? Весілля на мільйони. Коли чую такі історії, думаю, що я би ніколи не погодилася виступити на такого роду заходах. Я навіть свій день народження не хочу святкувати. Виключно в колі родини – все", - розповіла Васько в інтерв'ю oboz.ua

Наталія Васько з чоловіком / © instagram.com/natalia_vasko_official
Наталія Васько з чоловіком / Фото: instagram.com/natalia_vasko_official

Окрім весілля, закохані також обвінчалися у місті Червоноград, що на Львівщині. Сюди Васько вивезла маму з початком повномасштабного вторгнення і разом з нею перебувала у місті.

Наталія Васько з чоловіком повінчалися / © instagram.com/natalia_vasko_official
Наталія Васько з чоловіком повінчалися / Фото: instagram.com/natalia_vasko_official

Зазначимо, що Васько і Шестов давно хотіли одружитися, втім не могли цього зробити через конфлікт Андрія з ексдружиною. Ще 2020 року Наталія Васько розповідала, що ексдружина Шестова звинувачує акторку в тому, що вона зруйнувала їхню родину. Мовляв, Шестов пішов до Наталії від неї. І через це не спілкується зі своїми дітьми від ексшлюбу. Тоді ж жінка звинувачувала Шестова, що він не дає гроші на їхніх дітей. За словами Васько, тоді колишня її обранця навіть писала друзям артистки. Та, схоже, конфлікт вдалося владнати.

Наталія Васько / © instagram.com/natalia_vasko_official
Наталія Васько / Фото: instagram.com/natalia_vasko_official

Читайте також:

Дата публікації
Перегляди
4591
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація