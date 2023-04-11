Зірка серіалу "Кухня" Дмитро Назаров влучно висміяв путіністів та назвав Оскара Кучеру "безмізким"

Актор прочитав саркастичним вірш, в якому сказав все, що думає про прихильників кривавої політики путіна.

Зірка серіалу "Кухня", російський актор Дмитро Назаров, який засудив війну в Україні, влучно висміяв путіністів, які підтримують політику кремлівського диктатора путіна.

На своєму YouTube-каналі артист розмістив новий ролик, де прочитав саркастичний вірш під назвою "Агония". Зокрема, у поезії Назаров висміяв путіністів, назвавши їх "людьми без совісті, які всюди шукають зраду". Тим часом путінський режим актор порівняв з "пісочним будиночком", який незабаром рухне.

У саркастичному вірші "Агония" є такі рядки: "Всех, кто решился с совестью расстаться, теряя уважение и честь, безвыходность попросит тихо сдаться или соврать, что выход где-то есть", "По всем ладошкам мыльные веревки и наколенники надеты под штаны, чтоб каяться и ползать всей тусовкой, укравшей шанс последний у страны", "Находите измену без измены, сосете палец, чтоб создать донос, хорошим людям ищите замену?".

Наостанок актор висловився про палкого путініста Оскара Кучеру, який днями розкритикував актора та його дружину за антивоєнну позицію. Назаров назвав свого ексколегу людиною без мізків.

"И маленький постскриптум для Кучеры. Пора бы в вашем возрасте понять - без мозга, такта, чести, чувства меры, меня не надо трогать, Оскар, бл*дь", - підсумував актор.

Нагадаємо, Дмитро Назаров від початку повномасштабної війни у своїх саркастичних віршах засуджував російську владу. Він намагався донести росіянам, що не варто вірити кремлівській пропаганді.

Тим часом актора та його дружину Ольгу Васильєву звільнили з театру імені Чехова, де, зокрема, Назаров пропрацював 20 років. Також артиста звинуватили у "дискредитації" російської армії. Наразі Назаров зі своєю дружиною перебуває за кордоном, хоча до звільнення з театру він залишався в країні-агресорці росії.

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