Зірка серіалу "Кухня" Дмитро Назаров зізнався, як насправді Дмитро Нагієв ставиться до війни РФ проти України

Артист побічно підтвердив, що його колега виступає проти кривавої політики Кремля.
Російський актор, зірка серіалу "Кухня" Дмитро Назаров опосередковано підтвердив, що його колега, актор Дмитро Нагієв виступає проти кривавої політики путіна.
В інтерв'ю журналістці Катерині Гордєєвій Назаров розповів, що він продовжує підтримувати зв'язок з Нагієвим та іноді переписується з ним. На запитання ведучої, чи можна рахувати те, що Нагієв постить у себе в Instagram, протестом, Назаров прямої відповіді не дав. Втім з його слів стало зрозуміло, що Нагієв, з яким артист досі спілкується, підтримує його позицію:
"Знаєте, мені говорять: "Вам багато акторів "Кухні" написало, підтримало?" Двоє. Я не буду говорити хто, щоб не накликати на них провладний гнів. Всі про себе все знають. І я тепер про них все знаю", - опосередковано окреслив Назаров позицію Нагієва.
Як відомо, у середині січня Дмитра Назарова та його дружину Ольгу Васильєву звільнили з московського театру імені А. П. Чехова, де він пропрацював 20 років. Причиною звільнення стала відкрита позиція Назарова проти кривавої політики путіна та повномасштабної війни в Україні.
Що стосується Нагієва, то він відкрито свою позицію жодного разу не висловив. Втім вже не раз актор постив красномовні фото та відео в своєму Instagram, за допомогою яких давав зрозуміти, що він проти війни в Україні. Окрім того, нещодавно Нагієв відмовився вести російську музичну премію. Фани розцінили відео з відмовою Нагієва так, що артист не хоче брати участь у "бенкеті у чуму".
Читайте також: