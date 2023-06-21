Артистка поділилася, що сталося з її квартирою у центрі столиці РФ та автівкою.

Українська акторка, зірка серіалу "Кухня" Катерина Кузнєцова зізналась, що зробила зі своїм майном у Росії.

Знаменитість до повномасштабної війни жила та працювала в РФ. Тож у країні в неї були квартира, автівка та чимало інших цінних речей. Як зізналась Катерина, дещо вона зуміла вивезти. Зокрема, перегнала авто, деякі речі їй передавали друзі або висилали поштою, поки це ще було доступно.

"Машину я забрала, пилосос Dyson я забрала, котів я забрала, ковдру я забрала. Я все перевозила через друзів, посилки ще були доступними", - розповіла акторка в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Катерина Кузнєцова / Фото: instagram.com/katykino

Більшість речей Кузнєцова продала. За словами знаменитості, вона ставила подвійний цінник.

"Я почала все продавати за подвійну суму. Чайник, електросамокати… Всі кажуть, що не продаси. А мені байдуже. І я все продала", - поділилася акторка.

А от квартира поки що належить Катерині. Щоправда, артистка не збирається там жити, адже до Росії вона вже не повернеться. Кузнєцова не поспішає продавати квартиру, адже не хоче платити шалені податки країні-агресорці з продажу житла.

Катерина Кузнєцова / Фото: instagram.com/katykino

"Квартиру… я поки в очікуванні. Я чекаю на певний час, щоб я не потрапила на великий відсоток податкової. Звісно, я буду її продавати", - поділилася знаменитість.

Нагадаємо, раніше Катерина Кузнєцова розповіла, чому свариться з цивільним чоловіком-росіянином через війну в Україні. Сварки між закоханими виникають через так званих "хороших росіян".

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