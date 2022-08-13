Зірка серіалу "Кухня" Катя Кузнєцова розповіла, чому працювала у РФ після 2014-го і про чоловіка-росіянина

Так, Катерина Кузнєцова, яка родом з Києва, у Москві мешкала останні 13 років. Вже п'ять років зірка серіалу "Кухня" перебуває у цивільному шлюбі з російським бізнесменом на ім'я Максим.

Як розповіла Кузнєцова в інтерв'ю Аліні Доротюк, коли розпочалося повномасштабне вторгнення РФ до України, вона з чоловіком перебувала на острові Тенерифе, а її рідні – мама, тато і бабуся, - у Києві. Близькі артистки й надалі залишаються в Україні, бо не хочуть виїзжати, сама Катя – у Європі:

"Мій цивільний чоловік, ми разом більше п'яти років, коли ми тільки познайомились 2017 року, він мені сказав: "Катю, я не хочу жити у росії", хоча він росіянин. Я його тоді запитала чому, він відповів: "Я не можу жити в цій країні, де все так влаштовано. Де немає свободи". Це була його якась особиста історія. Ми готувалися до того, щоб переїхати, але ми не встигли переїхати", - пояснила Кузнєцова і зазначила, що чоловік розділяє її позицію.

Катерина Кузнєцова з цивільним чоловіком

Вона додала, що квартиру 67 квадратних метрів та машину, які в неї залишилися у Москві, вона продаватиме. Зірка заявила, що від початку вторгнення в росії не була і не приїде. Акторка відмовилася від усіх знімань в російських стрічках та серіалах.

Катерина Кузнєцова у серіалі "Кухня"

Також Кузнєцова пояснила, чому після 2014 року продовжила працювати у росії. Катерина зізналася, що їй соромно, що вона не покинула РФ після анексії Криму:

"Усім здається, що я поїхала жити в росію виключно за найкращим життям та творчим зростанням. Насправді це не так. Це моя особиста драма, особиста трагедія. Я поїхала через те, що 2009 року, працюючи на одному телеканалі, знімаючись у крихітних серіалах, я зрозуміла, що я не потрібна своїй країні. Це моя особиста драма, трагедія. Я не розуміла масштабу, наскільки це серйозно та якими будуть наслідки. Я не думала про це. У мене було стільки роботи. А я до роботи голодна. У мене були контракти, я розуміла, що не можу підводити людей. Востаннє я була в Криму 2008-го. Мене неодноразово намагалися прогнути. Але я казала, що зніматись там не буду", - сказала Кузнєцова.

Катерина Кузнєцова у стрічці "Скажене весілля"

Вона наголосила, що для неї так само було принципово "не зніматися з покидьком Охлобистіним". "Я знаю, що це непрофесійно, але коли я побачила, що він говорив про Україну, я сказала, що не ввійду з ним у кадр", - додала артистка.

Читайте також: