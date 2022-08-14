Зірка серіалу "Кухня" Кузнєцова прокоментувала, чому Паперна та Безрук залишилися в Росії

Українська акторка Катерина Кузнєцова прокоментувала, чому її колеги, українські акторки, зокрема Галина Безрук та Антоніна Паперна залишилися у Росії.

Українська акторка Катерина Кузнєцова, відома своїми ролями у серіалах "Кухня", "Анка з Молдаванки" та фільмі "Скажене весілля-2" Катерина Кузнєцова останні 13 років мешкала та працювала у Росії.

Коли РФ здійснила повномасштабне вторгнення до України, Кузнєцова перебувала на острові Тенерифе. Після початку війни Кузнєцова більше до РФ не приїздила і відмовилася від ролей в усіх російських стрічках.

В інтерв'ю Аліні Доротюк Катерина прокоментувала, чому інші українські акторки, які проживали Москві не вчинили так само – не поїхали з Росії і мовчать про напад РФ на Україну. Зокрема, у Росії залишилися зірка серіалу "Будиночок на щастя" Галина Безрук та донька Ольги Сумської, акторка Антоніна Паперна:

"Я дотримуюсь такої позиції, що хто я така, щоб засуджувати. Кожна історія індивідуальна. Я зробила так. Ми знаємо приклади й інших українських акторів, які перебуваючи в момент війни в Росії і Москві змогли за якийсь короткий період часу виїхати. Не без якихось там проблем з законом, але вони вибралися. Це особиста позиція кожної людини. Це треба копатися в кожній сім'ї. Можливо, є такий розкол. Вона – проти війни, а чоловік – "за" цю "спецоперацію", - вважає Кузнєцова.

Тоня Паперна та Катерина Кузнєцова / Фото: instagram.com/katykino

Окрім того Катерина наголосила, що не розуміє фрази "братський народ" і зауважила, що нічого братського між українцями та вихідцями колишнього Радянського Союзу нема:

"Я проживала у Росії. Звісно, у мене була своя діаспора, мої найближчі подружки – вони українки, я була наче у своїй тарілці, але дуже бачу різницю менталітетів", - пояснила артистка.

Нагадаємо, раніше Катерина Кузнєцова зізналася, чому не покинула РФ після 2014-го та розповіла про стосунки у шлюбі з російським бізнесменом.

Читайте також: