Зірка серіалу "Кухня" Кузнєцова рознесла зрадницю Байрак: "Вона нездорова людина"

Українська акторка, зірка серіалу "Кухня" Катерина Кузнєцова, чоловік-росіянин якої отримує українське громадянство, рознесла режисерку-зрадницю Оксану Байрак.

За словами артистки, вона завжди вважала Байрак "не розумною жінкою". Зокрема, Кузнєцову обурювали висловлювання режисерки на підтримку РФ, її неоднозначна позиція з початком повномасштабної війни:

"Я завжди вважала її не дуже розумною жінкою. Я навіть не знаю, як це коментувати. Ну дивлячись на неї, які вона викликає почуття? Вона нездорова людина. Виставляти той контент, який вона виставляла… Я не здивована, що вона так повелася. Багато хто мені казав: "Ти бачила?" Я кажу: "Ви реально думали, що буде якось інакше?". Тому що вимальовувалась її позиція досить неоднозначна, я це бачила. Як вона співала пісні російським акторам… Для мене це логічно, що вона там", - прокоментувала Кузнєцова в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Оксана Байрак у Росії знімає серіал

Нагадаємо, що влітку 2023 року Оксана Байрак втекла з України до Росії. Ще до початку повномасштабного вторгнення режисерка-зрадниця співала хвалебні оди російському диктатору Путіну. Наразі в РФ зрадниця під новим ім'ям знімає серіал з російськими акторами для пропагандистського каналу.

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