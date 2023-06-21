Зірка серіалу "Кухня" Кузнєцова розповіла про сварки з чоловіком-росіянином через війну в Україні

Українська акторка Катерина Кузнєцова, відома за роллю у серіалі "Кухня", розповіла про сварки з цивільним чоловіком-росіянином, бізнесменом Максимом.

Знаменитість поділилася, що непорозуміння у неї з коханим виникають. Причиною цього стають так звані "хороші росіяни", які не підтримують розв'язану Росією війну в Україні. Катерина переконана, що таких немає. Однак цивільний чоловік Кузнєцової з нею не погоджується.

Катерина Кузнєцова з цивільним чоловіком / Фото: instagram.com/katykino

"У нас сварки з ним бувають через це. Звісно, бувають. У нас навіть зараз відбуваються сутички через те, що в нього там є якісь друзі. І він каже: "Ой, там той поїхав туди". А я кажу: "Ну зрозуміло, зараз там буде відсиджуватися. Всі хочуть змінити режим, але десь спостерігати зі сторони". Мене це бісить, і ми з ним починаємо через це сваритися", - розповіла акторка в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Знаменитість наголосила, що зазвичай бойфренд перепрошує, адже розуміє, чому в його коханої таке ставлення до росіян.

"Він завжди перепрошує і каже, що мене розуміє", - поділилася знаменитість.

Катерина Кузнєцова з цивільним чоловіком

Катерина наголосила, що її цивільний чоловік ще 2017 року розумів, що коїться у його країні. Він планував задовго до початку повномасштабної війни в Україні виїхати з РФ, однак акторка була проти, адже мала там працювати.

"Він від 2017 року був шокований всім тим, що відбувається там. Якби я не сказала, що в мене робота, ми б, напевно, там і не жили. Але у мене була робота, контракти і я хотіла бути реалізованою", - розповіла знаменитість.

Тим часом українська акторка Катерина Кістень має іншу думку щодо "хороших росіян". Артистка, яка проживає у Швеції, немає нічого проти людей з російським паспортом, які виїхали з РФ та не підтримують війну в Україні.

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