Зірка серіалу "Кухня" Назаров виступив проти війни в Україні та влаштував словесний бій з Соловйовим

Дмитро Назаров від початку повномасштабного вторгнення РФ до України намагається донести росіянам правду.

Знаменитий російський актор, відомий багатьом за роллю шеф-кухаря Віктора Баринова в серіалі "Кухня" Дмитро Назаров від початку повномасштабного вторгнення РФ до України відкрито засуджує дії Росії.

Актор у своїх віршах та піснях відверто критикує кривавий режим Путіна та підтримує Україну. Про це йшлося в ефірі каналу "FREEДОМ".

Окрім того, що Назаров засуджує дії Росії, він також закликає людей не вірити у кремлівську пропаганду. Наразі актор перебуває у Москві, де намагається пояснити росіянам, що насправді відбувається.

Втім, на словесному полі бою з Назаровим воює кремлівський пропагандист Володимир Соловйов.

"Він казав, що я маю покинути театр і припинити витрачати бюджетний кошт батьківщини. Ну, по-перше всі останні фільми, які достатньо добре були оплачені, як і реклама, до бюджетних коштів не має жодного стосунку. А що стосується театру, де я отримую з усіх моїх прибутків найменшу зарплатню, я, взагалі-то, роблю касу", - прокоментував Назаров.

Також артист поділився, що вперше він зіткнувся з хейтом, ноги якого ростуть з Кремля:

"За гроші, чи безкоштовно вони все це роблять однаково. А, може, це робить машина. Тому що бували випадки, коли я вступав в переписку з кимось і казав: "Ви впевнені, що ось так можна мене обзивати? Ви наче молодше за мене будете". І тут людина відповідає: "Вибачте, це хтось скористався моїм акаунтом", - поділився актор.

Назаров запевняє, що глядачі підтримують громадянську позицію його та його колег, які виступають проти війни:

"Практично, всі вистави почали лунати інакше. Одразу після 24 лютого "Вальпургієва ніч" почала інакше сприйматися глядачами. Судячи з реакції зали, швидше, більшість з нами", - висловив думку Назаров.

Нагадаємо, що Дмитро Назаров ще до початку повномасштабного вторгнення РФ до України засуджував російську владу. Так, напередодні 9 травня минулого року актор випустив вірш, у якому розкритикував святкування 9 травня у Росії, назвавши його "парадом безсилля".

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