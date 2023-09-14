Зірка серіалу "Кухня" Назаров влучно поставив на місце росіян, які закликають його підтримати війну

Зірка серіалу "Кухня", російський актор Дмитро Назаров, який засудив війну в Україні, влучно поставив на місце так званих z-патріотів.

Артист прочитав новий сатиричний вірш, у якому висловив свою позицію. Зокрема, актор натякнув, що йому радять змінити ставлення до війни та підтримати вторгнення Росії до України. У вірші Назаров дав зрозуміти, що таким чином його хочуть "тримати на гачку" та використовувати в цілях пропаганди: "Мне говорят, конечно, возвращайся. Сиди на даче тихо, старичок. Будь нем, как рыба, реже улыбайся. Не забывай, в губе твоей крючок".

Назаров у своєму вірші дав зрозуміти, що не збирається підтримувати російське вторгнення до незалежної країни, а також загарбницьку політику нинішньої влади РФ: " Покайся, встань на гордые колени. Стремясь у власти туфли облизать. Прости всех тех, кто предал твое мнение. И не забудь друзей своих предать. Пожив в грязи и нищем унижении. Восславь войну, простите, СВО".

Зазначимо, Дмитро Назаров на початку повномасштабної війни засудив загарбницьку політику російської влади. Актор це демонстрував у своїх сатиричних віршах. За свою позицію Назаров поплатився тим, що його звільнили з театру, де він пропрацював 20 років. Врешті, актор прийняв рішення покинути РФ та виїхав за кордон.

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