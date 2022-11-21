Зірка серіалу "Могутні рейнджери" Джейсон Френк вчинив самогубство

Відомий американський актор та боєць змішаних єдиноборств, який зіграв роль Томмі Олівера в серіалі "Могутні рейнджери", Джейсон Френк вчинив самогубство.

Знаменитість помер 19 листопада у Техасі. На момент смерті Джейсону було 49 років. Причину самогубства актора не повідомляють.

"Будь ласка, поважайте приватне життя його родини та друзів у цей жахливий час, коли ми змирилися з втратою такої чудової людини. Він дуже любив свою родину, друзів і шанувальників. Вони будуть справді сумувати", - сказав представник актора, пише TMZ.

Джейсон Френк / Фото: Associated Press

Тим часом інсайдер повідомив виданню, що актор Джейсон останні роки страждав від депресії. На це вплинуло його розлучення з дружиною та самогубство названої доньки.

Зазначимо, Джейсон Френк за час своєї акторської кар'єри встиг знятися у понад 30 кінокартинах. Популярність знаменитості принесла роль Томмі Олівера в американському серіалі "Могутні рейнджери".

Нагадаємо, нещодавно у родині Дженніфер Еністон сталося горе. В акторки помер батько, зірка "мильних опер" Джон Еністон.

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