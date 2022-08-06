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Зірка серіалу "Моя улюблена Страшко" Артур Логай відкриває власну справу: "Усі мрії розбились за секунду"

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Зірка серіалу "Моя улюблена Страшко" Артур Логай відкриває власну справу: "Усі мрії розбились за секунду"

Артур Логай / Фото: instagram.com/logai.arthur

Український актор Артур Логай разом з дружиною Євгенією вирішив відкрити власну справу.

Як розповів зірка серіалів "Дім Бобринських", "Моя улюблена Страшко" та переможець "Танців з зірками" Артур Логай, через повномасштабну війну в Україні усі його мрії розбились за секунду.

Тож він разом з дружиною Євгенією, яка є блогеркою та художницею, почали гадати, як бути далі. Адже їхні професії наразі прибутку не приносять:

"Блог Жені зараз працює лише на користь людям, які на нього підписані і це, звісно, дуже добре, що людям є користь і втіха. А от моя кар'єра не те, що стала на паузу, а просто заморожена мінімум на рік.." – зазначив Логай.

Артур Логай з дружиною / © instagram.com/logai.arthur
Артур Логай з дружиною / Фото: instagram.com/logai.arthur

Тож подружжя вирішило започаткувати власну справу.

"Тому ми вирішили зібрати все, що в нас було і почати свою, поки що маленьку, але свою справу. Останні декілька місяців ми працювали над розробкою свого бренду. Але ми не хотіли просто бренд, нам потрібен був сенс, який він буде нести", - пояснив актор.

Зайнявся боксом: Артур Логай розповів, що допомогло відновитися під час війни

Зайнявся боксом: Артур Логай розповів, що допомогло відновитися під час війни

Втім, поки що артист тримає у секреті, що ж саме вони з дружиною вигадали, та зовсім скоро обіцяв розповісти про свою справу:

"Ми шукали символ, який би нагадував нам хто ми, кого любимо і, що цінуємо в нашому житті. Нам здається, ми знайшли і зробили цей символ. І зараз ми на фінішній прямій. Вже завтра ми покажемо те, що буде вас тішити, надихати і нагадувати, що ви не самі", - заінтригував Логай.

Артур Логай з дружиною / © instagram.com/logai.arthur
Артур Логай з дружиною / Фото: instagram.com/logai.arthur

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
153
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