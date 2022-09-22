Зірка серіалу "Моя улюблена Страшко" Поплавська розповіла, де перебуває зараз і чим займається

Українська акторка, зірка серіалу "Моя улюблена Страшко" Ірина Поплавська розповіла про стрес під час війни та чи підтримує контакт з колегами за серіалом.

Зірка серіалу "Моя улюблена Страшко" Ірина Поплавська дала інтерв'ю програмі ЖВЛ і розповіла, де перебуває зараз, та як підтримує зв'язок зі своїми колегами.

З ведучим Нікітою Добриніним акторка спілкувалася з Німеччини, де проживає останні півроку:

"Мені дуже страшно було, але я ніяк не могла умовити маму поїхати теж. А потім, коли почали бомбити атомну електростанцію в Енергодарі, от тоді мене аж дуже сильно накрило. Це було вдруге, коли я після війни плакала. Вперше було в перший день війни. Ми обрали Німеччину, бо тут у мене живе тітка вже 12 років. Це на півночі Німеччини. А потім я побачила, що в Берліні є проєкти різні для українських акторів, тобто, намагаються підтримувати, робити щось про війну. І я поїхала до Берліна".

Поплавська разом із декількома українськими колегами грала у виставі про війну в Україні, яку поставив режисер із Німеччини. Також акторка розповіла, що продовжує підтримувати зв'язок з акторами серіалу "Моя улюблена Страшко", а з Олександром Соколовим їй навіть вдалося побачитися:

"Вони були на гастролях з виставою "Погані дороги". Я була просто супер щаслива його бачити. Ми спілкуємось".

Вона радіє, що саме в Берліні також перебувають деякі її друзі. Поруч із ними відома українка не почувається такою самотньою:

"Це дуже підтримує. Я зрозуміла, якби в мене не було можливості з кимось побачитися, поговорити рідною своєю мовою, було б дуже важко. І це теж не дає збожеволіти".

Але Ірина не приховує — інколи емоційно їй буває дуже важко:

"Був час, коли я була в дуже депресивному стані. І була дуже вразливою. Навіть зверталася до психолога, але зараз вже якось трошки легше", — зізналася актриса.

Після перемоги Поплавська хотіла б повернутися додому. А поки ж намагається триматися і будувати життя далеко від рідної домівки.

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