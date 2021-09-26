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Зірка серіалу "Моя улюблена Страшно" Артур Логай зізнався, що має позашлюбного сина

Зірка серіалу "Моя улюблена Страшно" Артур Логай зізнався, що має позашлюбного сина

Артур Логай / instagram.com/logai.arthur

Актор зробив відверте зізнання в ефірі "Танців з зірками".

Зірка серіалу "Моя улюблена Страшно" та учасник шоу "Танці з зірками" Артур Логай в ефірі шоу поділився своїм секретом.

Так, знаменитість зізнався, що має позашлюбного сина. Шість років тому актор познайомився із дівчиною на ім'я Оксана на вокальному проєкті. Там колишня кохана працювала, а Артур – брав участь.

"Все дуже швидко розвивалося, ми почали жити разом. Ми не збиралися одружуватися, але в якийсь момент, коли люди живуть разом, займаються коханням, у них з'являється дитина. Ми назвали його Герман, він дуже класний", – поділився Логай.

Артур Логай з синами / © instagram.com/logai.arthur
Артур Логай з синами / instagram.com/logai.arthur

Зараз Артур у шлюбі та виховує сина, якому 2,5 роки. Актор переконаний, що які б обставини не були у житті дорослих, дитина завжди має відчувати, що її люблять і що вона важлива для обох батьків.

Артур Логай з молодшим сином / © instagram.com/logai.arthur
Артур Логай з молодшим сином / instagram.com/logai.arthur

У четвертому ефірі Логай та його партнерка Анна Кареліна у своєму номері здивували незвичайним поєднанням музики й танцю. Пара виконала запальний джайв під хіт Вєрки Сердючки.

Після виступу глядачі у залі скандували "Браво". Втім, судді вказали на деякі помилки актора. Зокрема, Катерина Кухар побажала Артурові зайнятися стретчингом.

Бали пари за виступ – 30.

Нагадаємо, в ефірі "Танців" MELOVIN зізнався, коли у нього був перший секс. Артист не поспішав починати статеве життя.

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