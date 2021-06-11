Зірка серіалу "Не народись вродливою" Уварова погладшала та відчикрижила волосся

Артистка дещо змінилася.

Зірка серіалу "Не народись вродливою", російська акторка Неллі Уварова приголомшила прихильників своїм зовнішнім виглядом.

Днями артистка, яка останнім часом доволі рідко з'являється на публіці, стала гостею програми "Вечірній Ургант". На знімання знаменитість прийшла у сукні ніжно-зеленого кольору доволі широкого фасону. Фанати вирішили, що Уварова або вагітна, або за цей час дуже сильно погладшала.

instagram.com/vecherniy_urgant

Окрім того зазнала змін і зачіска акторки. Неллі пофарбувала волосся у попелястий блонд та відчикрижила довге волосся. Шанувальники так оцінили зовнішній вигляд зірки:

Мда, змінилася сильно Уварова

Ого, Неллі рознесло

Неллі Уварову не впізнати тепер. Ось як змінилася Катерина Пушкарьова

Уварова погладшала, не впізнати

Неллі Уварова в образі Катерини Пушкарьової / kino-teatr.ru

Нагадаємо, що знаменитість Неллі Уваровій принесла роль у стрічці "Не народись вродливою", де вона зіграла Катерину Пушкарьову. Зазначимо, що телеканал "1+1" працює над драмеді "Моя улюблена Страшко", що є адаптацією всесвітньо відомого колумбійського серіального формату Betty la fea або Ugly Betty, а в РФ серіал виходив під назвою "Не народись вродливою".

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