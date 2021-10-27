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Зірка серіалу "Не народись вродливою" Уварова вперше зізналась, що втратила дитину

Зірка серіалу "Не народись вродливою" Уварова вперше зізналась, що втратила дитину

Зірка серіалу "Не народись вродливою" Уварова вперше зізналась, що втратила дитину

Неллі Уварова / скріншот з відео

Артистка могла стати багатодітною мамою.

Зірка серіалу "Не народись вродливою", російська акторка Неллі Уварова вперше розповіла про трагедію у своєму житті.

Так, одразу після того, як акторка народила доньку Ію, зірка завагітніла вдруге. Однак, дитину не вдалося зберегти. У акторки стався викидень. Зірка тяжко переживала трагедію. Тому коли вона знову завагітніла, Неллі дуже боялася за малюка.

Неллі Уварова / © скріншот з відео
Неллі Уварова / скріншот з відео

"Мій мозок відмовлявся вірити у другу вагітність. Було страшно, бо між першою та другою дитиною була втрата. Я так боялася... Дитина? Господи, дякую! Я до останнього дня вдавала, що не вагітна", - поділилась акторка в YouTube-шоу "Скажи Гордеевой".

До слова, Уварова не знає, що порадити жінкам, у яких сталася подібна трагедія. Вона говорить, що кожен переживає це по-своєму. Неллі після викидня ж почала носити темні речі.

"Жодні ставки не спрацюють, потрібно просто шукати точку опори. Але у кожного вона знаходиться в найнесподіваніших місцях: у роботі, у близькій людині, в собі... Іноді корисно зупинитися і послухати себе, світ... Все змінюється, ти бачиш все іншими кольорами... Я ношу темне – це поки моя воля", - говорить Неллі.

Неллі Уварова з дітьми / © скріншот з відео
Неллі Уварова з дітьми / скріншот з відео

Зауважимо, акторка наразі виховує двох дітей: доньку Ію та сина Ігнатія. Вона народила їх у шлюбі з актором Олександром Грішиним.

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