Зірка серіалу "Не народись вродливою" Уварова вперше зізналась, що втратила дитину

Артистка могла стати багатодітною мамою.

Зірка серіалу "Не народись вродливою", російська акторка Неллі Уварова вперше розповіла про трагедію у своєму житті.

Так, одразу після того, як акторка народила доньку Ію, зірка завагітніла вдруге. Однак, дитину не вдалося зберегти. У акторки стався викидень. Зірка тяжко переживала трагедію. Тому коли вона знову завагітніла, Неллі дуже боялася за малюка.

Неллі Уварова / скріншот з відео

"Мій мозок відмовлявся вірити у другу вагітність. Було страшно, бо між першою та другою дитиною була втрата. Я так боялася... Дитина? Господи, дякую! Я до останнього дня вдавала, що не вагітна", - поділилась акторка в YouTube-шоу "Скажи Гордеевой".

До слова, Уварова не знає, що порадити жінкам, у яких сталася подібна трагедія. Вона говорить, що кожен переживає це по-своєму. Неллі після викидня ж почала носити темні речі.

"Жодні ставки не спрацюють, потрібно просто шукати точку опори. Але у кожного вона знаходиться в найнесподіваніших місцях: у роботі, у близькій людині, в собі... Іноді корисно зупинитися і послухати себе, світ... Все змінюється, ти бачиш все іншими кольорами... Я ношу темне – це поки моя воля", - говорить Неллі.

Неллі Уварова з дітьми / скріншот з відео

Зауважимо, акторка наразі виховує двох дітей: доньку Ію та сина Ігнатія. Вона народила їх у шлюбі з актором Олександром Грішиним.

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