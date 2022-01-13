Зірка серіалу "Не народися вродливою" Красилов змінився до невпізнаваності

Артист помітно погладшав та відростив бороду.

Російський актор Петро Красилов, відомий багатьом за грою у серіалах "Не народися вродливою" та "Бідна Настя", шокував змінами у зовнішності.

44-річний артист помітно погладшав та відростив бороду. У ньому важко впізнати красунчика- ловеласа Романа Малиновського з "Не народись вродливою". Днями Красилов став гостем програми "Мій герой", де й постав у новому вигляді.

Петро Красилов зараз

Петро Красилов зараз

На запитання ведучої, чому він перестав зніматися, Красилов відповів, що перестали запрошувати. На думку артиста, це пов'язано з його набором ваги:

Петро Красилов у серіалі "Бідна Настя"

"П'ять років тому я був одним, зараз я зовсім інший. У мене інакші габарити, інші форми. А пам'ятають мене тим маленьким хлопчиком, струнким. Мене особисто не лякає перехід з одного амплуа в інше. Мені, навпаки, це цікавіше як людині, яка займається такою важкою професією як акторська. Стереотипи, вони все одно є. Мене бачать таким, як у "Не народися вродливою" або в "Бідній Насті", - пояснив Красилов.

Петро Красилов у серіалі "Бідна Настя"

Петро Красилов зараз

Петро Красилов (праворуч) у серіалі "Не народися вродливою"

Що саме вплинуло на його вагу, ведучий не розповів. Шанувальники припустили, що, можливо, це пов'язано зі стресом після розлучення з дружиною. Як відомо, у червні 2021-го року Красилов оголосив про розрив з акторкою Іриною Шебеко. З нею він був разом протягом 16 років.

Інші ж фанати вважають, що так змінитися Красилов міг через проблеми зі здоров'ям.

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