Зірка серіалу "Не народися вродливою" Петро Красілов розійшовся з дружиною після 16 років шлюбу

Для актора це вже друге розлучення.

Російський актор Петро Красілов, відомий багатьом за грою у серіалах "Не народися вродливою" та "Бідна Настя", приголомшив фанів новиною про розлучення.

Так, 44-річний Красілов був одружений на російській акторці Ірині Шебеко протягом 16 років. Пара одружилася 2005 року. За рік у подружжя народилася донька Олександра.

Актор розповів, що три роки тому його дружина разом з донькою переїхала до США. Там Ірина мріяла вивчитися на фотографа. Петро зізнався, що неймовірно сумує за рідними та бачиться з ними вкрай рідко. Тоді і почалися ширитися чутки про напружені стосунки пари. Однак знаменитість до останнього заперечував плітки, пише Star Hit.

Додамо, цьогоріч це вже не перше зіркове розлучення. Так, нещодавно фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук оголосив про розрив стосунків із Лялею Фонарьовою. Пара була разом понад 20 років.

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