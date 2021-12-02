Зірка серіалу "Різниця у віці" Атанасова розповіла про кумедний інцидент, який стався з нею у магазині

Зірка серіалу "Різниця у віці" Атанасова розповіла про кумедний інцидент, який стався з нею у магазині

Артистці не захотіли продавати алкоголь.

Цього тижня на телеканалі 1+1 стартував новий серіал "Різниця у віці", у якому глядачі спостерігають за авантюрою двох сестер - Катерини та Марго.

Дівчата вирішили помінятися паспортами та відчайдушно крокують кожна до свої мети. Головні ролі у серіалі виконали популярні українські акторки - Ольга Атанасова та Дар'я Єгоркіна, які завітали до студії "Сніданку" і розповіли, чи переймаються через свій справжній вік.

Також акторки поділились веселими історіями з життя, пов'язаними з "цифрами в паспорті".

"Я взагалі не переймаюсь цим питанням. Мені навіть шампанське в магазині без паспорта не продають! Я одного разу вирішила пожартувати на касі та сказала, що це паспорт моєї старшої сестри, і продавчиня засумнівалась, продавати мені алкоголь чи ні", - розповіла Ольга Атанасова.

А Дар'я Єгоркіна додала, що взагалі вважає, що вікові умовності існують, першою чергою, у голові.

"Я взагалі забула, скільки мені років. Цифри в паспорті існують лише на папері, головне - самосприйняття та наскільки легко ти можеш іти по життю, який вигляд ти маєш, який в тебе настрій. Я обожнюю той факт, що я можу грати і двадцятирічних, і сорокарічних персонажів у кіно", - сказала акторка.

пресслужба каналу "1+1"

Зірки серіалу також розповіли про те, як працювали на знімальному майданчику з режисером Олексієм Кирющенком, який славиться своєю вимогливістю до акторів та екстраординарним підходом до знімального процесу.

пресслужба каналу "1+1"

"Для мене цей режисер став справжнім вчителем, я кожну хвилину на майданчику почувалася студенткою і вважаю, що це добре. Він неймовірний, адже може дістати з актора таке, що той і сам від себе не очікував. Я навчилася дуже багато чого нового під час роботи над цим проєктом", - зізналась Ольга Атанасова.

пресслужба каналу "1+1"

А Дар'я Єгоркіна на запитання Руслана Сенічкіна про роботу з режисером відповіла так:

"Олексій Кирющенко наскільки був вимогливим до нас, але так само вимогливий і до себе. Тому що він хотів створити для глядача якісний, хороший проєкт. Я дуже поважаю цю людину, він - майстер з великої літери".

Дивіться серіал "Різниця у віці" від понеділка до четверга о 20:45 на 1+1.

Читайте також: