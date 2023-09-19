Російська акторка Юлія Захарова, яка прославилася завдяки ролі Олени Полено із серіалу "Щасливі разом", оскандалилася на похороні свого приятеля.

Зокрема, артистка-путіністка прийшла на кладовище, де в останню путь проводжали актора В'ячеслава Гришечкіна, в стані сильного алкогольного сп'яніння. Захарова ледь могла зв'язати два слова, нецензурно посилала присутніх та плакала.

Окрім того, акторка просто нажахала зовнішнім виглядом. Захарову було не впізнати. Вона постаріла, шкіра її обличчя обвисла та почервоніла, а також з'явилося чимало зморшок. Ймовірно, останнім часом акторка зловживає алкоголем.

Зірка серіалу "Щасливі разом" Захарова напідпитку зганьбилася поведінкою на похороні приятеля

Зазначимо, Юлія Захарова активно підтримує війну в Україні та загарбницьку політику кремлівського диктатора путіна.

Нагадаємо, В'ячеслав Гришечкін помер 16 вересня. Життя артиста обірвалося через проблеми з серцем, які загострилися на тлі вживання алкоголю.

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