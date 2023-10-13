Зірка серіалу "Секс і місто" Крістін Девіс розчулила Мережу зустріччю з маленькою українкою

Дівчинка розповіла зірці про своє життя в Україні.

Американська акторка та посол доброї волі UNHCR Крістін Девіс розчулила Мережі своєю розмовою з дівчинкою Марією з України.

Зірка серіалу "Секс і місто" познайомилася з маленькою переселенкою з Миколаєва під час свого візиту до Молдови. Акторка поспілкувалася з Марією та розпитала її про її життя.

Крістін поцікавилася в дівчинки звідки вона приїхала та хто зараз чекає на неї в Україні. Як поділилася маленька Маша, вона вже два роки разом з мамою перебуває в Молдові, а на рідній Миколаївщині їх чекають бабуся та дідусь. Також дівчинка поділилася, що дуже сумує за своїм домом та друзями, які залишилися в Україні.

Крістін Девіс з Машою з Миколаєва / Фото: скриншот з відео

Разом з дівчинкою та іншими дітьми, що наразі перебувають у Молдові, зірка кіно зробила м'які іграшки.

Крістін Девіс з Машою з Миколаєва / Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, що Крістін Девіс підтримала українських біженців під час свого візиту до Кишиніва у вересні цього року. Акторка висловила своє захоплення українцями.

"Для мене велика честь бути тут, в Молдові, проводити час з українськими біженцями і місцевими жителями. Вони об'єдналися як єдине ціле, приносячи надію в цю дуже сумну ситуацію. Я була глибоко зворушена надзвичайною силою, яку демонструють біженці. Ніхто не планує ставати біженцем, і, незважаючи на болісний досвід розлуки з рідними та близькими, багато хто відновлює своє життя в Молдові", - виловилася Крістін.

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