Зірка серіалу "Секс і місто" Крістін Девіс зустрілася з українськими біженцями

Американська акторка та посол доброї волі UNHCR Крістін Девіс зустрілася з біженцями з України.

Зірка серіалу "Секс і місто" приїхала до Кишиніва , де мала змогу особисто поспілкуватися з українцями, які були змушені покинути свої домівки через повномасштабне російське вторгнення. Про візит знаменитості повідомили на сторінці UNHCR в Instagram.

Крістін Девіс з українськими біженцями / Фото: instagram.com/refugees

Крістін поспілкувалася з дітьми з України та висловила свою щиру підтримку. У інтерв'ю Daily Mail акторка заявила, що була здивована силою українців.

"Для мене велика честь бути тут, в Молдові, проводити час з українськими біженцями і місцевими жителями. Вони об'єдналися як єдине ціле, приносячи надію в цю дуже сумну ситуацію. Я була глибоко зворушена надзвичайною силою, яку демонструють біженці. Ніхто не планує ставати біженцем, і, незважаючи на болісний досвід розлуки з рідними та близькими, багато хто відновлює своє життя в Молдові", - виловилася Крістін.

Зірка також зробила репост світлин з українцями у своїх Instagram-stories та додала хештег #Ukraine та синьо-жовтий прапорець.

Крістін Девіс

Зазначимо, що ще на початку повномасштабної війни Девіс підтримала Україну. У своїх соцмережах акторка неодноразово закликала допомагати українцям, які вимушено покинули свій дім та зараз шукають прихистку за кордоном.

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