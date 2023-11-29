Зірка серіалу "Секс і місто" оголосила про голодування на підтримку Сектора Гази

Відома американська акторка та політикиня Синтія Ніксон оголосила голодування на підтримку Сектора Гази.

Зірка серіалу "Секс і місто" у минулий понеділок, 27 листопада, вийшла на мітинг біля Білого дому. Разом з іншими активістами вона звернулася до президента США Джо Байдена з закликом зупинити війну між Ізраїлем і ХАМАС. У знак протесту активісті оголосили голодування, доки триватимуть бойові дії.

Синтія Ніксон на мітингу на підтримку Сектора Гази / Фото: Getty Images

Під час свого виступу біля Білого дому Ніксон зазначила, що двоє її дітей – євреї, а їхні бабуся і дідусь - пережили Голокост.

"Мій син попросив мене використовувати будь-який голос, щоб якнайголосніше заявити, що "ніколи знову" означає "ніколи більше" для всіх. За сім тижнів Ізраїль убив на крихітній смужці землі більше мирних жителів, ніж було вбито за 20 років війни по всьому Афганістану. Я втомилася від того, що люди виправдовуються тим, що жертви серед цивільного населення – це звичайна ціна війни. У цих цифрах нема нічого рутинного. У цих смертях немає нічого простого. Я хотіла б звернутися з особистим проханням до президента, який сам пережив таку руйнівну особисту втрату, перейнятися тим співчуттям, яким він так добре відомий, подивитися на дітей Гази та уявити, що вони його діти", - сказала акторка, пише SkyNews.

Синтія Ніксон на мітингу на підтримку Сектора Гази / Фото: Getty Images

Синтія Ніксон на мітингу на підтримку Сектора Гази / Фото: Getty Images

Нагадаємо, днями ми писали про те, що голлівудська акторка Сьюзан Сарандон втратила контракт з відомим американським агентством талантів через свою підтримку ХАМАС. Вона вийшла на мітинг у Нью-Йорку на підтримку Палестини.

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