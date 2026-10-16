Зірка серіалу "Шерлок" одружився на молодшій на 21 рік колезі: їх видала красномовна деталь

Мартін Фрімен і Рейчел Бенаїсса / © Associated Press

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Британський актор Мартін Фрімен, відомий за роллю доктора Ватсона в серіалі «Шерлок», вдруге одружився у 55 років. Його обраницею стала французька акторка Рейчел Бенаїсса, яка молодша за нього на 21 рік.

Про шлюб пара не повідомляла публічно, хоча закохані разом уже шість років. Таємницю розкрила промовиста деталь під час їхньої спільної появи на Лондонському кінофестивалі: на безіменних пальцях обох помітили обручки.

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Як повідомляє The Sun, Фрімен і Бенаїсса узаконили стосунки ще на початку 2026 року, однак тоді вирішили не розголошувати цю новину. На світському заході актори обрали стримані образи, але саме прикраси привернули увагу до змін у їхньому особистому житті.

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Мартін Фрімен і Рейчел Бенаїсса / © Getty Images

Рейчел Бенаїсса працює акторкою, сценаристкою та продюсеркою. Вона знімалася, зокрема, у стрічках «Звичайні люди», «Цим шляхом вгору» та комедії Netflix «Ірландське бажання». Роман із Мартіном Фріменом розпочався 2020 року.

Для 55-річного актора цей шлюб став другим. До знайомства з Бенаїссою він понад 16 років перебував у стосунках з британською акторкою Амандою Аббінгтон. Глядачам пара відома і за серіалом «Шерлок», де вони зіграли подружжя Джона та Мері Вотсонів, а головну роль виконав Бенедикт Камбербетч.

Фрімен і Аббінгтон розійшлися 2016 року. Серед причин розриву акторка називала тривалі періоди, коли через роботу над різними проєктами вони проводили час нарізно. У колишнього подружжя двоє дітей — 18-річна донька Грейс і 20-річний син Джо.

Мартін Фрімен з Амандою Аббінгтон / © Getty Images

Попри завершення романтичних стосунків, Фрімен та Аббінгтон зберегли дружні взаємини. Утім, тепер актор розпочав новий етап життя з Рейчел Бенаїссою.

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Нагадаємо, нещодавно зірка «Жіночого Кварталу» Анастасія Оруджова заговорила про плани на весілля зі сценаристом і зізналася, чому він освідчувався їй двічі.

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