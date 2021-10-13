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Зірка серіалу "Школа" Кудашова шокувала своїм повністю оголеним фото

Зірка серіалу "Школа" Кудашова шокувала своїм повністю оголеним фото

Ірина Кудашова / instagram.com/irinaa_kudashova

Артистка розбурхала уяву шанувальників.

Молода українська акторка і блогерка Ірина Кудашова вирішила влаштувати відверту фотосесію.

Так, зірка орендувала номер в одеському готелі з джакузі та неймовірним панорамним видом на осіннє море. Ірина вирішила скористатися можливістю зробити гарні кадри та влаштувала фотосет. Дівчина позувала повністю оголеною, прикривши пікантні місця довгим волоссям.

Ірина Кудашова / © instagram.com/irinaa_kudashova
Ірина Кудашова / instagram.com/irinaa_kudashova

"Рецепт ідеального відпочинку в Одесі: бронюємо номер в готелі, беремо з собою коханого або подругу та насолоджуємося", - поділилася Ірина.

Ошелешені фани, мабуть, й не дивились на "рецепт ідеального відпочинку". Вони не могли відірвати очей від таких спокусливих світлин:

  • Навіть слів не можу підібрати!
  • Неначе богиня якась!
  • Богиня мого життя!

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