Зірка серіалу "Школа" Кудашова шокувала своїм повністю оголеним фото

Артистка розбурхала уяву шанувальників.
Молода українська акторка і блогерка Ірина Кудашова вирішила влаштувати відверту фотосесію.
Так, зірка орендувала номер в одеському готелі з джакузі та неймовірним панорамним видом на осіннє море. Ірина вирішила скористатися можливістю зробити гарні кадри та влаштувала фотосет. Дівчина позувала повністю оголеною, прикривши пікантні місця довгим волоссям.
"Рецепт ідеального відпочинку в Одесі: бронюємо номер в готелі, беремо з собою коханого або подругу та насолоджуємося", - поділилася Ірина.
Ошелешені фани, мабуть, й не дивились на "рецепт ідеального відпочинку". Вони не могли відірвати очей від таких спокусливих світлин:
- Навіть слів не можу підібрати!
- Неначе богиня якась!
- Богиня мого життя!
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