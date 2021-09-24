Зірка серіалу "Школа" повністю роздягнулася на камеру та розбурхала уяву фанів

Єлизавета Василенко влаштувала еротичну фотосесію.

Акторка та зірка серіалу "Школа" Єлизавета Василенко розбурхала уяву фанів своїми оголеними фото.

Так, на сторінці в Instagram 23-річна знаменитість запостила серію знімків, на яких спокусливо позувала без одягу. Ліза похизувалася стрункою фігурою, осиною талією та пружними грудьми.

Єлизавета Василенко / instagram.com/elizabethavasilenko

Дівчина прикрила соски мокрим волоссям.

Єлизавета Василенко / instagram.com/elizabethavasilenko

Пікантну публікацію артистка не прокоментували. А от її фоловери вибухнули повідомленнями.

Ідеальна

Красива дівчина! Дуже красива

Гаряче

Нереальна

Зауважимо, не так давно Василенко переїхала до Москви та назвала українських патріотів "тупими". За такі висловлювання акторка потрапила до бази "Миротворця".

Нагадаємо, раніше донька Бесінгер та Болдвіна у замалому бікіні показала апетитний бюст та сідниці. Айрленд також показала свої недоліки.

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