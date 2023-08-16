Зірка серіалу "Школа" виходить заміж та показала коштовну обручку

Зірка серіалу "Школа", українська акторка та блогерка Ірина Кудашова виходить заміж.

Про це знаменитість оголосила у своєму Instagram. Артистка опублікувала фото, на якому вона показує обручку на безіменному пальці правої руки. Поруч з Іриною стояв хлопець, який тримав повітряну кульку з написом: "Вона сказала так".

"Ну що ж, приймаю вітання! Нарешті! 16.08.2023", - підписала фото Кудашова.

Ірина Кудашова з хлопцем / Фото: instagram.com/irinaa_kudashova

До слова, хлопець освідчився Ірині просто на знімальному майданчику. Однак більше подробиць артистка не повідомляла. Акторка пообіцяла, що згодом все розповість.

"Така щаслива! Подробиці трішки пізніше", - зазначила акторка.

Обручка Ірини Кудашової / Фото: instagram.com/irinaa_kudashova

Наразі Кудашову у коментарях активно вітають з радісною новиною. Приємні слова акторці написали блогерки Вікторія Маремуха, Діана Глостер та інші.

Тим часом деякі прихильники скептично поставилася до цієї новини. Підписники Ірини запідозрили, що це пранк, адже раніше акторка нічого не розповідала про свого обранця.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що американська акторка Зоуї Дешанель виходить заміж. Коханий артистки, ведучий Джонатан Скотт, освідчився їй.

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