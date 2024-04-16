Зірка серіалу "Школа" зізналася, що пережила насильство у стосунках: "Страшно за своє життя"

Відома українська акторка Ірина Кудашова, яка стала відомою завдяки зніманням у серіалі "Школа", розповіла про свої стосунки з аб'юзером.

Так, за словами акторки, один з її хлопців дозволяв морально її ображати та проявляти агресію й тиск в її бік. І додала, що він навіть погрожував її життю. Тривалий час Ірина приховувала це й терпіла, але, на щастя, вона вчасно розірвала будь-які зв'язки з ексобранцем.

Ірина Кудашова / Фото: instagram.com/irinaa_kudashova

"У мене в ліжку був аб'юз. Проявляли агресію. Коли я не хотіла, мені було некомфортно, але агресію проявляли. У мене навіть потім були синці. Мені зраджували багато разів, але віра в людей нікуди не пропадає. У мене не було фізичного насилля, але було моральне. Можливо, якщо б і далі продовжувалися стосунки, то було б фізичне. Хлопець під час точки кипіння сказав: "Якщо ти зараз не заспокоїшся, то я тебе вб'ю". Мені стало так страшно за своє життя. Я розумію, що людина в пориві агресії може що завгодно зробити. Я плакала, я навіть боялася голосно плакати, щоб він не почув. Заспокоїлася, прийшла лягла в ліжко і ніби нічого не було", - відверто поділилася акторка у програмі "У ліжку".

Наразі Ірина Кудашова закінчила всі аб'юзивні романи, зустріла нове кохання й перебуває у щасливих стосунках зі старшим на 10 років чоловіком, про якого розповідала раніше.

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