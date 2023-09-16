Зірка серіалу "Солдати", російський актор Гришечкін помер через згубну звичку

Життя артиста обірвалося через проблеми із серцем, несумісні з життям.

Російський актор, відомий за роллю майора Староконя у серіалі "Солдати" В'ячеслав Гришечкін помер 16 вересня проти ночі.

Як повідомляє низка росЗМП, життя 61-річного Гришечкіна обірвалося через проблеми з серцем, які були несумісні з життям.

Останні вісім діб артист провів у відділенні реанімації. Попередньо, протягом двох днів він перебував у приватному реабілітаційному центрі в Московській області, куди його відправили примусово через проблеми з алкоголем.

Вже наступного дня, 6 вересня, стан Гришечкіна загострився: температура різко піднялася до 39 градусів, розвинулася гіпертермія - надмірне нагрівання організму. Лікарі встановили діагноз психічного розладу, викликаного надмірним вживанням алкоголю. 7-го числа актора екстрено госпіталізували в інфекційне відділення однієї з лікарень підмосковного регіону, де він помер.

В'ячеслав Гришечкін у серіалі "Солдати"

В'ячеслав Гришечкін у фільмі "Графиня де Монсоро"

Зазначимо, що про повномасштабне вторгнення РФ до України В'ячеслав Гришечкін мовчав і жодного разу не висловив свою позицію. Втім, він мав орден "За заслуги перед Батьківщиною". Також відомо, що Гришечкін очолював студію при Московському університеті МВС.

Нагадаємо, що місяць тому стало відомо, що пішла з життя російська акторка Віра Васильєва. Їй було 97 років. За життя артистка не висловлювала своєї позиції щодо повномасштабної війни Росії проти України, однак брала участь у пропагандистських концертах, де вихваляли злочини окупантів на українських землях.

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