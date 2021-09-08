Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" Бакланов одружився з колежанкою

Пара зареєструвала шлюб у Києві.

Український актор Григорій Бакланов, відомий багатьом за роллю Лавріна у серіалі "Спіймати Кайдаша", розпрощався з холостяцьким життям.

Так, артист одружився зі своєю коліжанкою, акторкою Анастасією Цимбалару. Шлюб закохані зареєстрували в одному з РАЦСів у Києві, що на території ВДНГ. Наречена була у вишуканій сукні по фігурі з відкритою спиною. Наречений обрав класичний костюм сірого кольору з краваткою.

Зазначимо, що закохані не стали відкладати вінчання, й провели таїнство у день шлюбу.

Весілля Григорія Бакланова та Анастасії Цимбалару / instagram.com/nastya_tsymbalaru

Весілля Григорія Бакланова та Анастасії Цимбалару / instagram.com/nastya_tsymbalaru

"Ми організували все за два дні. Коли нам повідомили, що все ж таки є два спільних вихідних, вільних від знымань, ми вирішили, що відкладати розпис ще на рік (а він був би вже четвертим) більше не хочемо. Увечері напередодні торжества у нас не було ані костюма, ані обручок, ані відеографа. Нічого. І я була впевнена, що ми все скасуємо. Але Гришине "все буде" спрацювало і раптом почали з'являтися люди, які методом неймовірних зусиль зробили все, щоб ця важлива для нас подія все ж таки відбулася", - розповіла Цимбалару.

Весілля Григорія Бакланова та Анастасії Цимбалару / instagram.com/nastya_tsymbalaru

Весілля Григорія Бакланова та Анастасії Цимбалару / instagram.com/nastya_tsymbalaru

Весілля Григорія Бакланова та Анастасії Цимбалару / instagram.com/nastya_tsymbalaru

Нагадаємо, що нещодавно українські актори Даша Легейда та Дмитро Сова відгуляли казкове весілля у Києві. Пара влаштувала церемонію на березі Дніпра.

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