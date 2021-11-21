Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" Бокланов з дружиною показали свої обручки

Коштовні прикраси обійшлися подружжю у тисячу доларів.

Український актор Григорій Бакланов, відомий багатьом за роллю Лавріна у серіалі "Спіймати Кайдаша", та акторка Анастасія Цимбалару розповіли про своє весілля.

Пара відкладала урочисту подію від 2018 року - то через роботу, то через карантин і нарешті дійшли до РАЦСу у вільний від знімань день, йдеться у "Світському житті".

Це був справжній весільний переполох. Свято закохані організували лише за день. У пригоді стали акторські зв'язки.

"У ніч перед цим у нас нічого не було. Тобто завтра зранку ми розписуємося, ми вінчаємося, у Гриші нема костюму, в нас не було каблучок, в нас не було відеографа, ресторану", - пригадала Анастасія.

Врешті, закохані організували дуже камерне весілля, на якому були присутні лише родичі та близькі.

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За день до весілля Цимбалару за тисячу доларів придбала сукню мрії, яку пригледіла собі ще три роки тому:

"Я пишу магазину: "Доброго дня, я тут три роки тому бачила у вас сукню, хочу її замовити". Мені кажуть: "Дівчино, її вже нема". Я почала писати по мережі цих салонів. Один салон у Мукачево відповів мені, що може замовити цю сукню", - пригадала артистка.

Стосовно обручок, то акторському подружжю прикраси обійшлися у тисячу доларів.

Весілля Григорія Бакланова та Анастасії Цимбалару / instagram.com/nastya_tsymbalaru

"Це срібло і червоне золото. А червоне, тому що ми спеціально просили, щоб воно збігалося з обручкою для заручин", - розповіло молоде подружжя.

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