Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" Хижняк відверто розповіла про стосунки з бойфрендом

Українська акторка Антоніна Хижняк відверто розповіла про стосунки з бойфрендом, актором Олександром Боднаром.

Після розлучення артистка почала зустрічатися зі своїм колегою за сценою. Разом вони вже два роки, а їхній роман почався несподівано. Парочка зрозуміла, що кохає одне одного під час знімань в одному проєкті.

Загалом, влітку Антоніна та Олександр почали зустрічатися, а восени – вже жили разом. Та й син Хижняк від колишнього шлюбу радо прийняв коханого мами.

Антоніна Хижняк з бойфрендом / Фото: instagram.com/tonya_actress

Та все ж, парочка не поспішає узаконювати їхні стосунки. Анна пояснила, що з одного боку їй би хотілося стати дружиною Олександра, а з іншого – вона боїться, що історія, що в неї трапилася з ексчоловіком, може повторитися.

"З одного боку, так, думала (ред. – про шлюб). І я дуже ясно уявляю з ним майбутнє. З Сашком це абсолютно можливо, тому що він прекрасна людина, і я розумію, що з такими моїми тарганами, Господи, він мене не просто терпить, а й любить! І він дуже класна людина. А з іншого боку оці побоювання після розлучення: "А чи не наступлю я знову на ті самі граблі?". Але, може це якийсь фаталізм в мені говорить, бо вони зовсім різні люди. Тому підстав вважати, що буде так само. Ну, не буде так само, тому що це люди різні. І найголовніше, чому навчив мене Саша і вселив в мене віру саме в роботі над стосунками, що робота над стосунками — вона можлива", - поділилася акторка в інтерв'ю шоу "Як ти?".

Антоніна Хижняк з бойфрендом / Фото: instagram.com/tonya_actress

Сам Олександр говорить, що не хоче узаконювати їхні з Анною стосунки під час війни, адже не знає, що підготує для нього завтрашній день.

Та з одного боку все розумію. З іншого - війна може затягнутися ще на рік-два. Одружимось ми, а потім, не дай Боже, мене не стане, вона залишиться вдовою. Навіщо мені з нею таке робити", - зазначив Олександр.

Антоніна Хижняк з бойфрендом / Фото: instagram.com/tonya_actress

Зазначимо, тим часом інші знаменитості не побоялися одружуватися під час війни. Блогерка Саша Бо вийшла заміж. Обранцем зірки став стоматолог Платон Тарнавський.

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