Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" Хижняк зізналася, чому була змушена віддати 5-річного сина батькові

Артистка зізналася, що під час війни була змушена розлучитися з 5-річним сином Максимом.

Українська акторка, зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" Антоніна Хижняк зізналася, що під час повномасштабної війни їй довелось на три тижні розлучитися з 5-річним сином Максимом.

Артиста була змушена відправити хлопчика в евакуацію з його батьком до Тернополя, йдеться у "ЖВЛ". Антоніна зізналася, що 5-річний син буквально за перший місяць війни вмить подорослішав.

"Просто я розуміла, шо я їхати не хочу, але й дитину з собою лишати в заручниках теж я не можу. Я приїжджаю, там якраз вмикається сирена, і він так: "Ах, знову сирена, коли вже Путін здохне!". Я так: "Добре Тернопіль так, як виховує". Знає, що Росія ворог. Знає, чого сирени, бо летять ракети. І знає звідки. Він не знає, "звідки готувалось нападєніє", але ну то таке", - сказала Хижняк.

"Хочу щоб у кожного українця вдома був прапор" - Антоніна Хижняк

Нині Антоніна та її коханий, теж актор Олександр Боднар перебувають у Києві. Й хоча за фактом пара безробітня і живе на заощадження, але й в цих умовах знаходять, як допомагати українцям. Тоня продала на благодійному аукціоні сукню з Кайдашів за майже 10 тисяч, і брала участь у благодійних сніданках та тренуваннях з акторами. А ще - пара регулярно здає кров. Олександр - донор з багаторічним стажем.

Нагадаємо, раніше зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" Антоніна Хижняк відверто розповіла про стосунки з бойфрендом. Після розлучення артистка почала зустрічатися зі своїм колегою за сценою Олександром Боднарем.

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