Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" отримала нагороду від президента і зворушила заявою

Антоніна Хижняк

Українська акторка Антоніна Хижняк удостоїлася почесного звання Заслуженої артистки України.

Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. Так, відзнаку Хижняк отримала 13 вересня у День українського кіно. Зірка поділилася радісною новиною в Instagram, показавши нагороду своїм шанувальникам. Для артистки це стало величезним професійним досягненням, яке вона зворушливо присвятила українським захисникам і захисницям, зокрема й колегам на службі.

"Я дуже вдячна за таку відзнаку. Але вважаю, що вона належить не лише мені. Я думаю про тих моїх колег, хто зараз на фронті. Про тих, кого ми вже ніколи не побачимо на знімальному майданчику. Їхня жертва — це ціна нашої свободи та можливості творити", — написала акторка.

Антоніна Хижняк отримала звання Заслуженої артистки України

Антоніна також подякувала родині, викладачам та глядачам, які підтримують її творчість протягом усієї кар’єри. За словами акторки, отримане звання — це не лише велика честь, а й величезна відповідальність.

"Дякую своїй сімʼї, ви — моя опора. Дякую моїм вчителям, колегам, з якими пройшли воду, вогонь і мідні труби. Дякую всьому народу України, всім глядачам, бо без вас "кіна не буде!". Так само, як не буде його без наших воїнів. Це велика відповідальність, хочеться працювати ще сумлінніше, виправдовуючи вашу довіру! Слава Україні!" — додала Хижняк.

Нагорода Антоніни Хижняк

У коментарях зірки щиро привітали колегу з таким вагомим етапом у кар’єрі:

“Тоню, це дуже і дуже по ділу! Не дарма мерзнеш взимку і пітнієш улітку!” — Євген Янович

“Тонюсік, сонечко, щирі вітання! Пишаємося!” — Ольга Сумська

“Боже, Тонічка, вітаю! Як ніхто заслужено!” — Наталка Денисенко

Зазначимо, Антоніна Хижняк найбільше відома за роллю Мотрі в серіалі "Спіймати Кайдаша". Крім того, вона знімалася у стрічках "Коли ти вийдеш заміж?", "Збори ОСББ" та інших. Окремо варто відзначити її роботу як дубляжної акторки. Так, Хижняк є офіційним українським голосом кінозірки Дейзі Рідлі та Алісії Вікандер.

